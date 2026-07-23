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Рубио раскрыл подробности переговоров с Лавровым в Маниле

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В центре беседы оказались двусторонние отношения и вопрос прекращения огня на Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией и необходимость завершения войны между Россией и Украиной», — написал Марко Рубио в соцсети Х.

До этого в МИД РФ рассказали, что Лавров и Рубио провели в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.

В министерстве уточнили, что при обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Он также акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.

Лавров также подтвердил готовность Кремля к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече на Аляске.

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