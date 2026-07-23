Рубио раскрыл подробности переговоров с Лавровым в Маниле

«Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией и необходимость завершения войны между Россией и Украиной», — написал Марко Рубио в соцсети Х.
До этого в МИД РФ рассказали, что Лавров и Рубио провели в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.
В министерстве уточнили, что при обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Он также акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.
Лавров также подтвердил готовность Кремля к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече на Аляске.