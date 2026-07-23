Рубио заявил о необходимости «новых идей» для мира на Украине

Соединенные Штаты намерены играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, однако для достижения мира потребуются принципиально новые подходы, так как предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Маниле.
«Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Если мир и наступит, то благодаря какой-то новой концепции», — отметил Рубио, добавив, что американская сторона готова представить свои наработки «в подходящей обстановке и форме». Госсекретарь также подчеркнул, что позиция президента Дональда Трампа относительно участия США в мирном процессе остается неизменной: Вашингтон готов способствовать прекращению конфликта.
Помимо украинской повестки, в ходе пресс-конференции госсекретарь США затронул вопросы взаимодействия с Саудовской Аравией. Рубио подтвердил стремление Эр-Рияда развивать мирную ядерную программу. По его словам, текущее партнерство между Вашингтоном и Эр-Риядом выстроено таким образом, чтобы предоставить необходимые гарантии нераспространения и исключить возможность создания Саудовской Аравией ядерного оружия.