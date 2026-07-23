Рубио заявил о необходимости «новых идей» для мира на Украине

Соединенные Штаты намерены играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, однако для достижения мира потребуются принципиально новые подходы, так как предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Маниле.