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10 партий выдвинули 36 кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам края

Стали известны партии, выдвинувшие кандидатов по всем четырём округам.

Источник: KrasnoyarskMedia

В крае завершился важный этап избирательной кампании — окружные избирательные комиссии приняли документы от десяти политических партий, которые выдвинули своих кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Всего зарегистрировано 36 претендентов по четырём одномандатным избирательным округам: Красноярскому № 58, Центральному № 59, Дивногорскому № 60 и Енисейскому № 61.

Среди партий, выдвинувших кандидатов по всем четырём округам «Единая Россия», «Российская экологическая партия “Зелёные”, “Коммунистическая партия коммунисты России”, КПРФ, ЛДПР, “Новые люди”, “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”, “Справедливая Россия”.

Партия «Родина» выдвинула кандидатов по трём округам (№ 58, 59, 61), а «Партия прямой демократии» — по одному (округ № 60).

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