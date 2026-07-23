В медучреждения Красноярского края поступят новые автомобили

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца 2026 года автопарк медицинских учреждений пополнится 77 новыми автомобилями. Контракты на поставку техники уже заключены.
На закупку направили более 270 млн рублей из краевого бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Первые машины поступят в больницы и поликлиники уже в сентябре. В новую партию вошли 39 автомобилей скорой помощи класса «В», 22 автомобиля УАЗ, 10 машин «Лада Гранта» и 6 внедорожников «Нива».
Большая часть легковых автомобилей предназначена для районных больниц. Их будут использовать для выездов врачей к пациентам, а также для доставки биоматериалов из фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в лаборатории.
Автомобили скорой помощи распределят между Красноярском и территориями края. В краевом центре останутся 12 машин, остальные направят в муниципалитеты. По два автомобиля получат Канская, Ачинская, Минусинская и Лесосибирская межрайонные больницы, а также Саянская районная больница. Еще 17 машин отправят в Абанский, Ужурский, Иланско-Нижнеингашский, Идринско-Краснотуранский, Большемуртинско-Сухобузимский, Ачинский, Ирбейско-Саянский, Енисейский, Казачинско-Пировский, Дзержинско-Тасеевский, Каратузский, Емельяновский и Шарыповский округа.
Все автомобили скорой помощи оснащены современным медицинским оборудованием, включая дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, тонометры, дозаторы лекарственных препаратов и системы подачи кислорода.
Техника позволит сократить время прибытия бригад к пациентам, в том числе при ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах, а также повысит безопасность транспортировки пациентов и улучшит условия работы медиков.
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко отметил, что обновление автопарка — это системная работа по обеспечению равного доступа к медицине для всех жителей региона: «От надежности автомобиля зачастую зависит скорость прибытия врача к пациенту, а значит — и спасённые жизни. Новые УАЗы и “Нивы” отлично справятся со сложными дорожными условиями, а современные машины скорой помощи сделают работу первичного звена более оперативной. Наша цель — чтобы качественная помощь была доступна человеку независимо от того, живёт он в крупном городе или в небольшом посёлке».
В правительстве края добавляют, что за 2024−2025 годы для медицинских учреждений Красноярского края уже закупили более 100 единиц специализированной техники, включая автомобили скорой помощи, санитарные УАЗы и передвижные медицинские комплексы.