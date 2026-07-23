МИД Киргизии предупредил граждан в РФ об атаках украинских БПЛА

В заявлении говорится: «В связи с продолжающимися сообщениями об атаках с применением беспилотных летательных аппаратов в отдельных регионах России, МИД Киргизии рекомендует гражданам республики соблюдать повышенные меры безопасности, руководствоваться сообщениями и рекомендациями официальных органов на местах с учетом складывающейся обстановки в регионах пребывания».
Киргизстанцам также напомнили, что если им срочно потребуется консульско-правовая помощь, они могут обратиться в посольство Киргизии в России или в консульский департамент МИД республики.