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МИД Киргизии предупредил граждан в РФ об атаках украинских БПЛА

Министерство иностранных дел Киргизии обратилось к своим гражданам, находящимся на территории России, с призывом быть внимательнее из-за ударов украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В заявлении говорится: «В связи с продолжающимися сообщениями об атаках с применением беспилотных летательных аппаратов в отдельных регионах России, МИД Киргизии рекомендует гражданам республики соблюдать повышенные меры безопасности, руководствоваться сообщениями и рекомендациями официальных органов на местах с учетом складывающейся обстановки в регионах пребывания».

Киргизстанцам также напомнили, что если им срочно потребуется консульско-правовая помощь, они могут обратиться в посольство Киргизии в России или в консульский департамент МИД республики.

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