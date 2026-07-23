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Рубио оценил переговоры с Лавровым как хорошие и откровенные

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам, что на полях министерской встречи АСЕАН в Маниле у него состоялся откровенный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«У нас был хороший, откровенный разговор», — заявил Рубио 23 июля.

Он также отметил, что Соединенные Штаты «готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта» на Украине. По мнению госсекретаря, как у России, так и у Украины «должен быть стимул положить конец кризису».

«В этом и заключается сложность. Сложность в таком финале, который смогут принять обе стороны. Мы пытались и продолжим пытаться нащупать “золотую середину”, которая даст результат», — подытожил Рубио.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили широкий круг двусторонней и международной повестки.

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