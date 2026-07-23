«Прогресса не ждем»: эксперт о переговорах Лаврова и Рубио

В ходе встречи в Маниле Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам на тех условиях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в прошлом году. Также глава МИД России рассказал о положении дел на фронте и акцентировал недопустимость поставок вооружений киевскому режиму. Кроме того, стороны обсудили международные вопросы, в том числе ближневосточный конфликт.