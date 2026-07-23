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«Прогресса не ждем»: эксперт о переговорах Лаврова и Рубио

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио свидетельствует об интересе сторон к переговорам. Однако ключевой проблемой является то, что этот интерес разнонаправленный. Об этом пишет эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее в Маниле на полях мероприятий АСЕАН состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча, продлившаяся чуть более получаса, прошла по инициативе американской стороны.

Для Москвы было важно понять, сохраняет ли Вашингтон приверженность «духу Анкориджа» и готов ли он принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта, пишет Наумов.

По мнению эксперта, переговоры Лаврова и Рубио ни к чему не привели, так как власти России и США подходят к дипломатии совершенно по-разному.

Россия считает важными достигнутые в Анкоридже соглашения — есть встреча, есть важный дипломатический результат, и его надо реализовывать, невзирая на изменившуюся ситуацию. США при Трампе к переговорам подходят с гораздо меньшим пиететом.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

Политолог уверен, что США не смогут реализовать свою часть соглашения с российской стороной. Эксперт считает, что Дональд Трамп не сможет открыто поддерживать Россию, а закулисное давление на украинские власти не приведет к нужному для РФ результату, так как Киев заручился масштабной поддержкой со стороны Европы.

По мнению Наумова, госсекретарь США мог передать Лаврову, что «предыдущая схема не работает, если хотите переговоров, давайте искать новый, актуальный сегодняшнему моменту подход».

Факт в том, что настоящие переговоры пока невозможны и сторонам не нужны: сейчас все решается на поле боя и все больше в тылу.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

В ходе встречи в Маниле Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам на тех условиях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в прошлом году. Также глава МИД России рассказал о положении дел на фронте и акцентировал недопустимость поставок вооружений киевскому режиму. Кроме того, стороны обсудили международные вопросы, в том числе ближневосточный конфликт.

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