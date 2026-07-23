В Совфеде оценили итоги переговоры Лаврова и Рубио в Маниле

Сенатор назвал состоявшийся диалог крайне полезным. По его словам, беседа двух политиков прервала затянувшееся молчание, которое на российско-американском треке длилось несколько месяцев. Кроме того, Карасин отметил, что Лавров смог донести до американской стороны четкую картину происходящего на линии соприкосновения и описать масштабы «милитаристского угара», охватившего сейчас Европу.
Впрочем, сенатор призвал не торопиться с выводами и дождаться конкретных результатов прошедшей встречи.
«Я надеюсь на то, что все-таки подходы американцев станут более продуманными, серьезными и направленными на то, чтобы восстановить взаимное понимание и способствовать ликвидации этого конфликта, который продолжает развивать Европа вместе с подведомственным ей киевским режимом», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Напомним, 23 июля Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в столице Филиппин Маниле. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН и продлились около 35 минут.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы глава МИД РФ вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил о приверженности тем предложениям, которые ранее выдвигала американская сторона на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.