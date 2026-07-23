В Совфеде оценили итоги переговоры Лаврова и Рубио в Маниле

Переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио вдохнули новую жизнь в старые мирные инициативы. В беседе с «Лентой.ру» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что после этой встречи у экспертов вновь появилась надежда на возвращение к договоренностям, достигнутым в Анкоридже.