В Красноярском крае проверили условия детского отдыха в загородных лагерях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина вместе с министром образования региона Татьяной Гридасовой посетила загородные оздоровительные лагеря и оценила условия отдыха детей, образовательные программы и состояние инфраструктуры.
Всего этим летом в регионе работают, по данным министерства образования края, 879 организаций детского отдыха, включая 58 загородных лагерей, 18 палаточных и 803 лагеря с дневным пребыванием.
Одной из площадок визита представителей власти стал лагерь «Республика Солнечная», расположенный рядом с деревней Ермолаево. Здесь отдыхают дети сотрудников ГУФСИН России по краю, правоохранительных органов, а также ребята из других семей.
В лагере работают кружки и секции, проходят культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Для детей оборудованы жилые корпуса, медицинский блок, столовая, библиотека, клуб для проведения событий, спортивные площадки и тренажерный зал.
Также Вера Оськина посетила оздоровительный лагерь «Горный» под Железногорском. Учреждение работает с 1973 года и сегодня принимает круглый год. На живописной территории расположены современные жилые корпуса, спортивный зал, концертная площадка и пространства для творческих и образовательных занятий.
Еще одной точкой маршрута стал детский образовательно-оздоровительный центр «Орбита», где сейчас проходит профильная смена Красноярской Летней Школы. Это одна из старейших в России интенсивных школ дополнительного образования для одаренных старшеклассников. Ребята вместе со студентами и представителями вузов работают над научными проектами и решают задачи.
«Впечатления прекрасные. Все три лагеря — разные, но объединяют их условия, созданные для полноценного детского отдыха, оздоровления и развития. В течение смен у ребят есть возможность заниматься творчеством, спортом, реализовывать собственные проекты, организовывать мероприятия, проявлять свои таланты. Всё это делает летние каникулы яркими, полными впечатлений. Что касается состояния корпусов — конечно, есть помещения, которые требуют ремонта, их необходимо поддерживать в рабочем состоянии, чтобы принимать такое количество детей. Этот вопрос мы обсуждали с руководителями лагерей, и тема остается на контроле комитета», — поделилась Вера Оськина.
Кроме того, парламентарий посетила лагеря в Ачинском, Назаровском и Шарыповском муниципальных округах. В лагере «Сокол» этим летом запланированы четыре смены, сейчас здесь отдыхают 363 ребенка. В лагере «Спутник» проходит вторая смена для 175 детей.
В рамках государственной краевой программы «Развитие образования» на обновление инфраструктуры лагерю «Спутник» направили 50 млн рублей на приобретение и монтаж модульного жилого корпуса, а лагерю «Бригантина» — 50,9 млн рублей на новый модульный пищеблок с обеденным залом.
«На проведение оздоровительной кампании в летний период в краевом бюджете предусмотрено более 2,1 млрд рублей. Общее количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях, составит свыше 116 тысяч человек», — отметила Вера Оськина.