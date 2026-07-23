Политолог объяснил, почему США могут начать операцию в Мали

«Решения о военных операциях еще не принято. Здесь, конечно, это потенциальная сфера российско-американского взаимодействия. Сейчас Мали в большей степени ориентируется на РФ, чем на Францию. Любые действия в этом регионе потребуют согласования не только с властями Мали, но в какой-то степени и с Москвой тоже», — отметил собеседник NEWS.ru.