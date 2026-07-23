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Политолог объяснил, почему США могут начать операцию в Мали

Администрация США прорабатывает сценарий военной операции в Мали. Причина — американские аналитики зафиксировали ослабление французского влияния в этом регионе Африки. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал Андрей Кортунов, политолог и эксперт Международного клуба «Валдай».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Кортунова, Белый дом пересматривает баланс сил в Африке. Позиции Парижа там заметно пошатнулись, и это напрямую подталкивает Вашингтон к действиям.

Эксперт подчеркнул, что исторически зона Сахеля, особенно Мали, находилась под контролем Франции. США долгое время не вмешивались в дела этого региона. Хотя американские военные и присутствовали в Сахеле, например, в Чаде. Однако сейчас команда Дональда Трампа, видимо, решила, что Париж теряет рычаги влияния на эту стратегически важную территорию.

«Решения о военных операциях еще не принято. Здесь, конечно, это потенциальная сфера российско-американского взаимодействия. Сейчас Мали в большей степени ориентируется на РФ, чем на Францию. Любые действия в этом регионе потребуют согласования не только с властями Мали, но в какой-то степени и с Москвой тоже», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанной с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена), на территории Мали. Главным сторонником этой операции выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

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