5 категорий льготников получат землю в Волгоградской области бесплатно

Как сообщили в региональном парламенте, данная мера поддержки распространена на членов семей погибших бойцов. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего.