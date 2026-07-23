5 категорий льготников получат землю в Волгоградской области бесплатно

Волгоградская областная дума расширила социальные гарантии для защитников Отечества и матерей-героинь.
Теперь волгоградцы, включая участников СВО, добровольцев и военнослужащих Росгвардии, получили право на безвозмездное получение земельного участка.
Как сообщили в региональном парламенте, данная мера поддержки распространена на членов семей погибших бойцов. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего.
Рассмотрение заявлений и предоставление участков будет проходить в сокращенные сроки. Кроме того, в перечень льготных категорий включены женщины, удостоенные звания «Мать-героиня». Им гарантировано право на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Для получения участка волгоградцам необходимо подать заявление, рассмотрение которого пройдет в сокращенные сроки.
Ранее сообщалось об изменениях в КоАП Волгоградской области.