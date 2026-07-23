Марко Рубио объяснил, каким хочет видеть будущее Кубы

Рубио добавил, что «для людей, принимающих там решения, будет сложно внести изменения, рассчитанные на лучшее будущее Кубы». По его оценке, ситуация в стране остается тяжелой.
Он уточнил, что люди, которые находятся в настоящее время у власти Кубы, не «знают, что они делают» и не в силах улучшить экономическую ситуацию из-за непонимания основных концепций.
«Самое сложное для них заключается в том, что на протяжении 50 лет они хотели, чтобы кто-то занимался улучшением их экономики, и они боятся ослабить политический контроль над народом», — отметил госсекретарь США.
Ранее Госдепартамент США обвинил Кубу в подготовке акций против военных баз США в случае конфликта. В новом докладе утверждается, что якобы связанная с Гаваной американская сеть неправительственных организаций National Network on Cuba (NNOC) разработала план общенациональных акций внутри США на случай конфликта между странами.