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Марко Рубио объяснил, каким хочет видеть будущее Кубы

В Вашингтоне хотят видеть Кубу благополучной и развивающейся, так как эта страна располагается по соседству с США. Об этом в Маниле заявил госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы хотели бы видеть Кубу процветающей, мы хотели бы видеть Кубу свободной, потому что она расположена всего в 90 милях от наших берегов», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Рубио добавил, что «для людей, принимающих там решения, будет сложно внести изменения, рассчитанные на лучшее будущее Кубы». По его оценке, ситуация в стране остается тяжелой.

Он уточнил, что люди, которые находятся в настоящее время у власти Кубы, не «знают, что они делают» и не в силах улучшить экономическую ситуацию из-за непонимания основных концепций.

«Самое сложное для них заключается в том, что на протяжении 50 лет они хотели, чтобы кто-то занимался улучшением их экономики, и они боятся ослабить политический контроль над народом», — отметил госсекретарь США.

Ранее Госдепартамент США обвинил Кубу в подготовке акций против военных баз США в случае конфликта. В новом докладе утверждается, что якобы связанная с Гаваной американская сеть неправительственных организаций National Network on Cuba (NNOC) разработала план общенациональных акций внутри США на случай конфликта между странами.

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