Лукашенко назначил глав Минстройархитектуры и Минлесхоза

Руководить Минстройархитектуры теперь будет Вадим Ольшевский, Минлесхозом — Сергей Ульдинович.
Вадим Ольшевский сменит на министерском посту Александра Студнева. Новый министр — уроженец Каменецкого района Брестской области. В 1996 году окончил Брестский политехнический институт и работал инженером в одном из подразделений ОАО «Белсельэлектросетьстроя».
С начала нулевых занимал различные должности в Брестском облисполкоме, а затем и в других госорганах. В 2018 году был назначен заместителем председателя Брестского облисполкома. В том числе курировал там и строительную сферу.
«Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства», — обратился Лукашенко к новому главе строительного ведомства.
В свою очередь, Сергей Ульдинович пришел на смену Александру Кулику. Ранее Ульдинович был гендиректором Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. В этой сфере в целом он работает уже более 20 лет — начинал в 2002 году. Был инженером-лесопатологом, мастером леса, главным лесничим, директором лесхоза.
Президент, назначая нового министра, отметил, что в лесу должен быть порядок.
«Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите как следует. Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство — это все, что мы сегодня имеем», — подчеркнул Лукашенко.