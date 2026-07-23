Лукашенко назначил глав Минстройархитектуры и Минлесхоза

«Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите как следует. Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство — это все, что мы сегодня имеем», — подчеркнул Лукашенко.