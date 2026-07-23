Страны ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России

Также глава Еврокомиссии написала, что страны содружества «сделали важный шаг в направлении того, чтобы официально запретить российским бойцам въезд в ЕС». При этом ранее, представляя проект 21-го пакета санкций в июне, фон дер Ляйен обещала ввести полный запрет для участников СВО на въезд в ЕС уже сейчас.