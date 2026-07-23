BZ: два возможных пути развития событий для Украины

Финляндия строго придерживалась этого принципа и постепенно смогла восстановить экономические связи с СССР, а позднее — с Россией. Она вложила значительные средства в промышленность и социальную сферу и в итоге стала одной из самых экономических развитых стран Европы (по данным МВФ за 2025 год, Финляндия замыкает топ-20 европейских стран по ВВП на душу населения. — Прим. ред.).