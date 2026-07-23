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BZ: два возможных пути развития событий для Украины

Есть два принципиально разных варианта развития событий на Украине: финский и афганский сценарии. Об этом пишет Бер Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что события этой недели — отставка министра обороны Михаила Федорова и возобновление уличных протестов против Владимира Зеленского во второй раз с начала конфликта с Россией — наглядно демонстрируют развилку, перед которой оказалась Украина. Становится очевидно, что в случае военного поражения ситуация в стране кардинально изменится.

Финский сценарий

При оптимистичном сценарии Украина может пойти по пути Финляндии, полагает Арис. Эта страна потерпела поражение в войне с СССР в 1939—1940 годы, лишилась 10% своей территории и в итоге согласилась на нейтралитет.

Финляндия строго придерживалась этого принципа и постепенно смогла восстановить экономические связи с СССР, а позднее — с Россией. Она вложила значительные средства в промышленность и социальную сферу и в итоге стала одной из самых экономических развитых стран Европы (по данным МВФ за 2025 год, Финляндия замыкает топ-20 европейских стран по ВВП на душу населения. — Прим. ред.).

По мнению Ариса, Финляндия смогла развиваться благодаря соглашению о перемирии, которое, несмотря на территориальные уступки, устойчиво закрепило границы, а также политике нейтралитета, которая обеспечила стабильность. В результате Хельсинки смог сосредоточиться на экономическом восстановлении страны.

Одновременно Финляндия создавала мощные вооруженные силы, уделяя особое внимание системе подготовки резервистов, которая затронула около 15% населения.

Если украинский конфликт закончится устойчивым мирным урегулированием, Украина, по мнению Ариса, может выйти из него хорошо вооруженным и экономические развитым европейским государством. Но если он завершится без четких гарантий безопасности, эффективно работающих институтов и долгосрочных инвестиций, Украине грозят хроническая нестабильность и глубокая зависимость.

Афганский сценарий

В этом случае Украина может повторить судьбу Афганистана, который дважды пережил иностранное военное вмешательство, так и не смог восстановить свои экономику и промышленность и за 40 лет превратился в отсталую теократию, пишет автор.

Арис объясняет провал Афганистана слабыми общественными институтами, борьбой политических групп, внутренним экстремизмом, слабо защищенными границами, зависимостью от внешней помощи и отсутствие жизнеспособного государственного устройства, способного существовать без иностранного влияния. В итоге Афганистан стал убежищем для преступников и террористов, говорится в статье.

Судьба Украины

Чтобы Украина смогла реализовать финский сценарий и избежать судьбы Афганистана, необходимы два условия: надежные гарантии безопасности и возвращение к политике нейтралитета.

Однако Европейский союз не готов предоставлять Украине полноценные гарантии — ни через механизмы НАТО, ни через двусторонние соглашения. Предлагаемые ЕС меры (размещение ограниченных сил сдерживания численностью в несколько тысяч военнослужащих далеко от передовой или «урезанное» членство в НАТО без реальных обязательств) выглядят неэффективными и повышают риски афганского сценария, подчеркивает Арис.

Что касается нейтралитета, то Украина законодательно придерживалась этого принципа с 1993 по 2014 год, пока президент Петр Порошенко* не взял курс на вступление в НАТО. Сейчас тема нейтралитета почти не обсуждается.

В условиях, когда перспективы перемирия, казавшиеся реальными в начале года, стали туманными, будущее Украины остается крайне неопределенным, резюмирует автор.

* Порошенко внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

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