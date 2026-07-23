BZ: два возможных пути развития событий для Украины

В статье говорится, что события этой недели — отставка министра обороны Михаила Федорова и возобновление уличных протестов против Владимира Зеленского во второй раз с начала конфликта с Россией — наглядно демонстрируют развилку, перед которой оказалась Украина. Становится очевидно, что в случае военного поражения ситуация в стране кардинально изменится.
Финский сценарий
При оптимистичном сценарии Украина может пойти по пути Финляндии, полагает Арис. Эта страна потерпела поражение в войне с СССР в 1939—1940 годы, лишилась 10% своей территории и в итоге согласилась на нейтралитет.
Финляндия строго придерживалась этого принципа и постепенно смогла восстановить экономические связи с СССР, а позднее — с Россией. Она вложила значительные средства в промышленность и социальную сферу и в итоге стала одной из самых экономических развитых стран Европы (по данным МВФ за 2025 год, Финляндия замыкает топ-20 европейских стран по ВВП на душу населения. — Прим. ред.).
По мнению Ариса, Финляндия смогла развиваться благодаря соглашению о перемирии, которое, несмотря на территориальные уступки, устойчиво закрепило границы, а также политике нейтралитета, которая обеспечила стабильность. В результате Хельсинки смог сосредоточиться на экономическом восстановлении страны.
Одновременно Финляндия создавала мощные вооруженные силы, уделяя особое внимание системе подготовки резервистов, которая затронула около 15% населения.
Афганский сценарий
В этом случае Украина может повторить судьбу Афганистана, который дважды пережил иностранное военное вмешательство, так и не смог восстановить свои экономику и промышленность и за 40 лет превратился в отсталую теократию, пишет автор.
Арис объясняет провал Афганистана слабыми общественными институтами, борьбой политических групп, внутренним экстремизмом, слабо защищенными границами, зависимостью от внешней помощи и отсутствие жизнеспособного государственного устройства, способного существовать без иностранного влияния. В итоге Афганистан стал убежищем для преступников и террористов, говорится в статье.
Судьба Украины
Однако Европейский союз не готов предоставлять Украине полноценные гарантии — ни через механизмы НАТО, ни через двусторонние соглашения. Предлагаемые ЕС меры (размещение ограниченных сил сдерживания численностью в несколько тысяч военнослужащих далеко от передовой или «урезанное» членство в НАТО без реальных обязательств) выглядят неэффективными и повышают риски афганского сценария, подчеркивает Арис.
Что касается нейтралитета, то Украина законодательно придерживалась этого принципа с 1993 по 2014 год, пока президент Петр Порошенко* не взял курс на вступление в НАТО. Сейчас тема нейтралитета почти не обсуждается.
В условиях, когда перспективы перемирия, казавшиеся реальными в начале года, стали туманными, будущее Украины остается крайне неопределенным, резюмирует автор.
* Порошенко внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов