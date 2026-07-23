Лукашенко назначил сразу двух министров 23 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух министров во время кадрового дня в четверг, 23 июля. Подробности приводит БелТА.
Глава государства на должность министра архитектуры и строительства назначил Вадима Ольшевского. До этого он был заместителем председателя Брестского облисполкома и курировал вопросы строительства, транспорта, ЖКХ.
Александр Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства. Им стал Сергей Ульдинович. До своего назначения он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Глава Беларуси обратился к новому главе Минстройархитектуры:
— Можем делать все, но где-то что-то недоделываем, недотягиваем, — приводит слова президента телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко добавил, что хотел бы, чтобы ведомство основательно работало, а также заняло достойное место в системе органов власти страны. Министр должен видеть и контролировать все происходящее в области строительства.
А обращаясь к новому министру лесного хозяйства, президент порекомендовал перестраивать систему, исходя из того, что есть:
— Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство — это все, что мы сегодня имеем.
Ранее глава государства назначил своим помощником Надежду Котковец.
Тем временем Лукашенко подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года.
Кроме того, президент сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».