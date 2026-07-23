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Лукашенко назначил сразу двух министров 23 июля

Лукашенко назначил двух министров во время кадрового дня 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух министров во время кадрового дня в четверг, 23 июля. Подробности приводит БелТА.

Глава государства на должность министра архитектуры и строительства назначил Вадима Ольшевского. До этого он был заместителем председателя Брестского облисполкома и курировал вопросы строительства, транспорта, ЖКХ.

Александр Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства. Им стал Сергей Ульдинович. До своего назначения он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

Глава Беларуси обратился к новому главе Минстройархитектуры:

— Можем делать все, но где-то что-то недоделываем, недотягиваем, — приводит слова президента телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что хотел бы, чтобы ведомство основательно работало, а также заняло достойное место в системе органов власти страны. Министр должен видеть и контролировать все происходящее в области строительства.

А обращаясь к новому министру лесного хозяйства, президент порекомендовал перестраивать систему, исходя из того, что есть:

— Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство — это все, что мы сегодня имеем.

Ранее глава государства назначил своим помощником Надежду Котковец.

Тем временем Лукашенко подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года.

Кроме того, президент сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».

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