Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 июля: главное

Кремль подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине.
Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами для продолжения войны, мы продолжаем нашу специальную военную операцию.
Между РФ и США осуществляются контакты по Украине.
Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится.
РФ продолжает по рабочим каналам диалог с США и надеется на продолжение очного общения, когда американские переговорщики станут свободнее.
Право на развитие мирного атома должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии и у других стран.
Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств.
Позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия фиксирует положительную динамику в зоне СВО.
23 июля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.