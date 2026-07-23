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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 июля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине.

Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами для продолжения войны, мы продолжаем нашу специальную военную операцию.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Между РФ и США осуществляются контакты по Украине.

Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ продолжает по рабочим каналам диалог с США и надеется на продолжение очного общения, когда американские переговорщики станут свободнее.

Право на развитие мирного атома должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии и у других стран.

Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия фиксирует положительную динамику в зоне СВО.

23 июля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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