Лукашенко назначил послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике

Главой дипломатической миссии Беларуси в Таджикистане стал Александр Худолеев. До назначения на этот пост он занимал должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям республики.
Юрий Николайчик назначен послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Он также является послом республики в Зимбабве.
Кроме того, сегодня Лукашенко назначил новых руководителей в Минлесхоз и Минстройархитектуры.
Добавлять в сотрудничестве
Назначая Худолеева новым послом в Таджикистане, Лукашенко подчеркнул, что необходимо ежегодно добавлять в развитии сотрудничества с этой страной.
По словам президента, Таджикистан является для Беларуси очень дружественной страной. Кроме того, он признался, что у него очень добрые отношения с президентом Эмомали Рахмоном.
«Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, — не проблемная страна (в вопросе развития сотрудничества — Sputnik). И основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул Первого».