Лукашенко назначил послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике

«Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, — не проблемная страна (в вопросе развития сотрудничества — Sputnik). И основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул Первого».