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Лукашенко назначил послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Главой дипломатической миссии Беларуси в Таджикистане стал Александр Худолеев. До назначения на этот пост он занимал должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям республики.

Юрий Николайчик назначен послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Он также является послом республики в Зимбабве.

Кроме того, сегодня Лукашенко назначил новых руководителей в Минлесхоз и Минстройархитектуры.

Добавлять в сотрудничестве

Назначая Худолеева новым послом в Таджикистане, Лукашенко подчеркнул, что необходимо ежегодно добавлять в развитии сотрудничества с этой страной.

По словам президента, Таджикистан является для Беларуси очень дружественной страной. Кроме того, он признался, что у него очень добрые отношения с президентом Эмомали Рахмоном.

«Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, — не проблемная страна (в вопросе развития сотрудничества — Sputnik). И основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул Первого».

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