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Песков оценил итоги переговоров Лаврова и Рубио

Диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию ведется, но до прорыва пока далеко. Такую оценку встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Переговоры двух дипломатов состоялись 23 июля в столице Филиппин. Комментируя их итоги на брифинге, представитель Кремля признал, что сам факт контактов между сторонами — явление положительное. Однако ждать от них быстрых результатов не стоит.

«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — заявил Песков.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров и Марко Рубио в Маниле обсудили широкий круг двусторонней и международной повестки.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины глава российского МИД предоставил американскому коллеге данные о реальной обстановке на линии соприкосновения. В министерстве уточнили, что российский министр особо подчеркнул недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.

Кроме того, Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Он также заявил о приверженности тем предложениям, которые американская сторона выдвинула на встрече на Аляске.

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