Песков оценил итоги переговоров Лаврова и Рубио

Переговоры двух дипломатов состоялись 23 июля в столице Филиппин. Комментируя их итоги на брифинге, представитель Кремля признал, что сам факт контактов между сторонами — явление положительное. Однако ждать от них быстрых результатов не стоит.
«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — заявил Песков.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров и Марко Рубио в Маниле обсудили широкий круг двусторонней и международной повестки.
В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины глава российского МИД предоставил американскому коллеге данные о реальной обстановке на линии соприкосновения. В министерстве уточнили, что российский министр особо подчеркнул недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.
Кроме того, Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Он также заявил о приверженности тем предложениям, которые американская сторона выдвинула на встрече на Аляске.