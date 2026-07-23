Лукашенко назначил Шулейко управлять Слонимским районом

Президент Беларуси назначил Виталия Шулейко управлять Слонимским районом. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства во время кадрового дня 23 июля обновил состав руководителей местных исполнительных и распорядительных органов в двух областях Беларуси — Брестской и Гродненской.
Первым заместителем председателя Гродненского облисполкома был назначен Сергей Медзвецкас.
На должность заместителя главы Брестского облисполкома по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ глава государства назначил Александра Максимчука.
Президент назначил трех глав райисполкомов. Председателем Островецкого стал Руслан Жуковский, Щучинского — Игорь Аверко, а Слонимского — Виталий Шулейко (интересно, что обладатель такой же фамилии Юрий Шулейко занимает пост вице-премьера Беларуси, курирующего сферу сельского хозяйства.).
Главой Администрации Ленинского района Гродно был назначен Владислав Гершгорин.
Ранее Александр Лукашенко назначил сразу двух министров 23 июля.
Тем временем Лукашенко подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года.
Также мы собрали, что известно о поручении Лукашенко отправлять на границу с Украиной не справляющихся чиновников, а также об условиях и сроках сборов для них: «Вне зависимости от должности, если проштрафился».