«Дух Анкориджа испарился»: политолог прокомментировал встречу Лаврова и Рубио

Российский МИД сообщил, что Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, обсуждавшимся президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. При этом Москва и Вашингтон по-разному описывают результаты той встречи: российская сторона говорит о согласованных подходах, тогда как Рубио ранее подчеркивал, что официального соглашения достигнуто не было.