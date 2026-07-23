«Дух Анкориджа испарился»: политолог прокомментировал встречу Лаврова и Рубио

Политолог обратил внимание, что встреча сторон продлилась чуть более получаса. С учетом работы переводчиков сам разговор мог занять минут пятнадцать, предполагает Блохин.
В ходе переговоров Лавров и Рубио подняли темы Украины, Ирана и другие вопросы. Понятно, что за это время практически ничего детально нельзя обсудить — можно лишь обменяться мнениями, уверен американист.
Особых прорывов так и не произошло. Судя по заявлениям Рубио о новых подходах и идеях, можно говорить, что США ждут уступок со стороны России. «Дух Анкориджа» сошел на нет.
По мнению эксперта, украинская тема потеряла для президента США Дональда Трампа былую остроту — сейчас его фокус сместился на Иран. При этом европейские страны продолжают оказывать Киеву системную поддержку.
Сегодня ни Зеленский, ни Европа, ни Соединенные Штаты особо не жаждут переговоров.
Собеседник Новостей Mail считает, что в сложившихся условиях Россия может усилить переговорную позицию только реальными победами на поле боя.
В четверг на полях мероприятий АСЕАН по инициативе американской стороны состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По итогам переговоров Рубио сообщил журналистам, что США намерены искать новые идеи для урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь США отметил, что у Вашингтона якобы имеется несколько таких инициатив, которые будут озвучены «в подходящей обстановке».
Контекст
Главное о переговорах Лаврова и Рубио на Филиппинах
23 июля 2026 года госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. После переговоров Рубио заявил, что США по-прежнему готовы содействовать урегулированию конфликта, однако прежние предложения не дали результата, поэтому сторонам потребуется искать новые подходы. Содержание возможных американских инициатив он не раскрыл.
Российский МИД сообщил, что Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, обсуждавшимся президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. При этом Москва и Вашингтон по-разному описывают результаты той встречи: российская сторона говорит о согласованных подходах, тогда как Рубио ранее подчеркивал, что официального соглашения достигнуто не было.
Что известно о предложениях, обсуждавшихся в Анкоридже
Полный текст предложений, обсуждавшихся Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в августе 2025 года, официально не публиковался. Российская сторона утверждает, что они стали основой для возможного урегулирования. Представители США заявляли, что речь шла о предложениях, а не о заключенном соглашении.
Как работает программа PURL
Программа Prioritised Ukraine Requirements List была запущена НАТО и США в июле 2025 года. Союзники и партнеры финансируют закупку американского военного оборудования для Украины, а НАТО координирует формирование пакетов и их доставку.
К лету 2026 года через PURL было профинансировано более $6 млрд вооружений и оборудования, включая боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее оценивал возможный объем поставок по программе в 2026 году примерно в $15 млрд.
Как Россия и европейские страны оценивают поставки оружия
Россия заявляет, что поставки западного оружия затягивают конфликт и препятствуют дипломатическому урегулированию. МИД РФ также характеризует политику ряда европейских стран как дестабилизирующую.
Евросоюз и НАТО объясняют военную поддержку Украины необходимостью укрепления ее обороны. В документах ЕС также говорится о военных, кибернетических и других гибридных рисках, которые европейские власти связывают с действиями России.
Как менялась политика США по Украине при разных президентах?
При Бараке Обаме США после событий 2014 года ввели санкции против России, отказались признавать вхождение Крыма в состав России и оказывали Украине экономическую и ограниченную оборонную помощь.
При Джо Байдене после февраля 2022 года Вашингтон значительно увеличил военную, финансовую и разведывательную поддержку Украины и сформировал международную коалицию ее союзников. К концу президентства Байдена американская военная помощь Украине превысила $65 млрд.
Администрация Дональда Трампа сделала основной акцент на прекращении боевых действий и переговорах с Москвой и Киевом. Одновременно Вашингтон стал требовать от европейских стран большей ответственности за поддержку Украины. Также в администрации Трампа допускают, что первоначальные цели Киева, включая возвращение всех территорий и вступление в НАТО, могут не стать частью будущего соглашения.