Eurocom: в Болгарии осудили решение о размещении самолетов ВВС США на местной базе

«Эти самолеты не служат нашей армии, они не служат нашим национальным интересам», — сказал Парванов. Он подчеркнул, что его партия занимает принципиальную позицию и проголосовала против как в Комитете по обороне, так и на пленарном заседании. По словам депутата, нет никакой разницы между самолетами, которые весной были развернуты в Софии, и теми, которые будут дислоцированы в Безмере.