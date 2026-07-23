Eurocom: в Болгарии осудили решение о размещении самолетов ВВС США на местной базе

Депутат от партии «Возрождение» Ивелин Парванов заявил, что Болгария становится соучастницей международного преступления, оказывая логистическую поддержку операции против Ирана. Так он прокомментировал решение парламента разрешить размещение американских самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер. Речь идет о восьми самолетах КС-135 и 250 американских военнослужащих, напоминает Eurocom.
«Эти самолеты не служат нашей армии, они не служат нашим национальным интересам», — сказал Парванов. Он подчеркнул, что его партия занимает принципиальную позицию и проголосовала против как в Комитете по обороне, так и на пленарном заседании. По словам депутата, нет никакой разницы между самолетами, которые весной были развернуты в Софии, и теми, которые будут дислоцированы в Безмере.
Они выполняют одну и ту же миссию. Это агрессия, развязанная двумя странами против суверенного государства в нарушение международного права, без каких-либо санкций ООН.
Парванов предупредил, что решение Софии ставит Болгарию под угрозу, поскольку страна, подвергшаяся нападению, имеет право определять, как защищаться. «Если где-то в иранском генеральном штабе решат, что лучше не допускать вылет самолетов из Болгарии, мы не сможем на них повлиять», — сказал он, напомнив, что у Ирана есть баллистические ракеты с дальностью действия до 3000 километров.
Депутат отметил, что Болгария поддерживает хорошие дипломатические отношения с Ираном, а иранские дипломаты воспринимают болгарский народ как братский. «Наша совесть как нации будет терзаться как по этому поводу, так и по поводу последующих действий американцев», — предупредил Парванов.