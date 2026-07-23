«Это лучше, чем 43−45 градусов». Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, будут ли белорусы изнывать от жары, как в Европе. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание на довольно специфические погодные условия, складывающиеся в Беларуси. Он выразил надежду, что ситуации стабилизируется уже в ближайшее время, однако кардинально погода не поменяется.
— Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43−45 градусов. Вся Европа изнывает от жары, — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, на полях сформировался хороший урожай, который необходимо убрать, несмотря на погоду:
— Урожай стоит в полях прекрасный — его надо выхватить. Не просто убрать — выхватить.
Для этого, уточнил белорусский лидер, нужна соответствующая тактика. Крестьянам в уборке должны помочь и горожане и все те, кто сможет.
Ранее Александр Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.
Также Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.
Тем временем президент сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».