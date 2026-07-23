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Евросоюз ввел санкции в отношении нефтеперерабатывающих заводов Беларуси

Евросоюз объявил о санкциях в отношении белорусских НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз ввел санкции в отношении нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Подробности приводит ТАСС.

ЕС принял 21-й пакет санкций против России, куда попала и Беларусь. Как уточнила глава евродипломатии Кая Каллас, санкции затронут более сотни банков, операторов криптобирж, более 40 судов «теневого флота».

Также санкции будут введены против нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Напомним, что в республике функционируют два НПЗ — в Новополоцке и Мозыре.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ по топливу в Беларуси.

Тем временем Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».

Также глава государства назначил сразу двух министров 23 июля.

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