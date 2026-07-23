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Россия остаётся открытой для переговоров по Украине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Другие заявления пресс-секретаря президента России:

Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится. В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине. Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание Совбеза.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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