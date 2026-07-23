Каллас анонсировала подготовку нового пакета санкций Евросоюза

Европейский союз не намерен останавливаться на достигнутом в санкционной политике. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в соцсети X, что Брюссель уже приступил к подготовке новых ограничительных мер. Это заявление прозвучало сразу после утверждения 21-го пакета санкций.