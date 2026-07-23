Каллас анонсировала подготовку нового пакета санкций Евросоюза

«Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами», — написала Каллас.
До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что очередной, 21-й пакет ограничений затронул энергетическую сферу, финансовые услуги, операции с криптовалютой и торговлю.
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