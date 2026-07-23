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Каллас анонсировала подготовку нового пакета санкций Евросоюза

Европейский союз не намерен останавливаться на достигнутом в санкционной политике. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в соцсети X, что Брюссель уже приступил к подготовке новых ограничительных мер. Это заявление прозвучало сразу после утверждения 21-го пакета санкций.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами», — написала Каллас.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что очередной, 21-й пакет ограничений затронул энергетическую сферу, финансовые услуги, операции с криптовалютой и торговлю.

Напомним, послы стран ЕС одобрили 21-й пакет санкций против России, но в урезанном формате. В финальную версию документа не включили ограничения на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

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