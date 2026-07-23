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Евросоюз введет санкции против НПЗ Беларуси и России

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Страны Евросоюза договорились о крупнейшем за последние четыре года пакете санкций, заявила заместитель председателя Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте в соцсети Х.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, новый 21-й пакет ограничительных мер касается 218 субъектов. Это и банки, и криптовалютные операторы, и морские суда. Также в список попали «несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси». Однако Каллас не уточнила, какие именно.

Документ о санкциях пока еще не опубликован на соответствующем официальном ресурсе ЕС.

«На этом санкции не заканчиваются. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов отреагировать на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», — заявила Каллас.

В Беларуси работают два НПЗ — в Мозыре и Новополоцке. Мозырский завод действует с 1975 года. Он производит различные марки бензинов, дизтопливо, мазут, дорожные битумы и другое. НПЗ «Нафтан» (Новополоцк) работает с 1963 года. Он также производит моторное топливо, технические масла и другие нефтепродукты.

Оба предприятия традиционно перерабатывают нефть, которая поставляется из России.

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