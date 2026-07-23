Евросоюз введет санкции против НПЗ Беларуси и России

В Беларуси работают два НПЗ — в Мозыре и Новополоцке. Мозырский завод действует с 1975 года. Он производит различные марки бензинов, дизтопливо, мазут, дорожные битумы и другое. НПЗ «Нафтан» (Новополоцк) работает с 1963 года. Он также производит моторное топливо, технические масла и другие нефтепродукты.