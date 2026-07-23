КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обещания принять Украину в ЕС стали инструментом манипуляции, призванным создать у украинцев ложную мотивацию.
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», — сказал Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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