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Обещания руководства Евросоюза Украине ложные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обещания принять Украину в ЕС стали инструментом манипуляции, призванным создать у украинцев ложную мотивацию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обещания принять Украину в ЕС стали инструментом манипуляции, призванным создать у украинцев ложную мотивацию.

Заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», — сказал Денис Пушилин.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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