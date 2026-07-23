Политолог высказался о судьбе уволенного министра обороны Украины

«Маловероятно, что Зеленский его восстановит, не для того он его убирал. Возможны какие-то компромиссные шаги и предложения, но возвращение на предыдущую должность крайне маловероятно. У судьбы Федорова есть свой трек, ее можно сравнивать с судьбой посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или как-то иначе, но сейчас точно сказать, чем это закончится, нельзя», — пояснил Асафов.