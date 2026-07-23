Политолог высказался о судьбе уволенного министра обороны Украины

«Маловероятно, что Зеленский его восстановит, не для того он его убирал. Возможны какие-то компромиссные шаги и предложения, но возвращение на предыдущую должность крайне маловероятно. У судьбы Федорова есть свой трек, ее можно сравнивать с судьбой посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или как-то иначе, но сейчас точно сказать, чем это закончится, нельзя», — пояснил Асафов.
Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в публичном пространстве уже звучат идеи о трудоустройстве Федорова в западные военные холдинги. Эксперт считает, что мнения тех, кто сейчас призывает восстановить его в прежней должности, скорее работают на укрепление репутации самого политика.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высказал мнение, что отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского недостаточно для выхода из кризиса власти на Украине. Он напомнил, что генерала уволили после протестов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, однако после ухода Сырского Федорова в должности не восстановили.
Контекст
Смена правительства Украины в июле 2026 года
14 июля Верховная рада приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло отставку правительства. 16 июля депутаты назначили новым главой кабинета министров Сергея Корецкого, ранее возглавлявшего государственную компанию «Нафтогаз Украины».
В состав нового правительства не вошел министр обороны Михаил Федоров, занимавший эту должность с января 2026 года. Временно исполняющим обязанности министра обороны стал Евгений Хмара. Его возможное утверждение в должности требует отдельного решения Верховной рады.
Конфликт Михаила Федорова и Александра Сырского
После отставки Федоров заявил о продолжительных разногласиях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По данным СМИ, конфликт касался подходов к ведению боевых действий, внедрения беспилотных технологий, оборонных закупок и реформирования системы управления армией.
Федоров обвинял военное командование в блокировании части его инициатив. Сырский отрицал наличие личного конфликта. Отставка министра вызвала протесты в Киеве и других украинских городах: участники акций требовали вернуть Федорова и отправить в отставку Сырского.
Почему Михаила Федорова отправили в отставку?
Федоров покинул должность в рамках общей смены правительства. По данным украинских и западных СМИ, одной из причин стали продолжительные разногласия министра с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Точные мотивы кадрового решения официально полностью не раскрывались.
Кто сейчас руководит Министерством обороны Украины?
После ухода Федорова временно исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара. Для назначения постоянного министра необходимо решение Верховной рады.