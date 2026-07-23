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В Омской области назначены новые мировые судьи

Два из них надели судейские мантии впервые.

Источник: Om1 Омск

23 июля 2026 года на заключительном заседании Законодательного Собрания Омской области VII созыва были рассмотрены представления руководства областного суда о назначении мировых судей региона.

Впервые на трёхлетний срок полномочий назначены Наталья Шарова (судебный участок № 79 в Первомайском судебном районе города Омска) и Анна Амержанова (судебный участок № 92 в Центральном судебном районе города Омска).

Без ограничения срока полномочий назначены Инна Шушпан (судебный участок № 14 в Муромцевском судебном районе), Елена Сухинина (судебный участок № 68 в Октябрьском судебном районе города Омска), Алексей Шкель (судебный участок № 102 в Москаленском судебном районе).