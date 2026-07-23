Сводка основных боевых действий 23 июля на Донбассе и в Таврии

На Донбассе в Краснолиманском направлении продолжаются тяжелые бои в самом Красном Лимане и его окрестностях. Противник тянет резервы из-под Щурово, где их прореживают ударами авиации. На Славянском направлении армия России продвинулась в северном секторе и вынудила противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке, чтобы сократить линию фронта и уплотнить оборону на внешнем контуре города. Однако прорыв российской армии к Славянской ТЭС может обрушить оборону города еще до начала полноценных боев за него. Константиновское направление: здесь ВСУ пытаются контратаковать из восточного «кармана» в районах Долгой Балки и Роскошного, но безуспешно. В Добропольском направлении идут бои в Шевченко и Белицком, инициатива по-прежнему на стороне армии России.