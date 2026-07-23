Сводка основных боевых действий 23 июля на Донбассе и в Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Идут ожесточенные бои на подступах к Сумам. Противник контратаковал под Андреевкой, а ВС РФ продвигаются к югу от Иволжанского. На Бурлукском направлении части группировки «Север» развивают наступление в районе Белого Колодца, а также заняли еще одно село на границе.
На Донбассе в Краснолиманском направлении продолжаются тяжелые бои в самом Красном Лимане и его окрестностях. Противник тянет резервы из-под Щурово, где их прореживают ударами авиации. На Славянском направлении армия России продвинулась в северном секторе и вынудила противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке, чтобы сократить линию фронта и уплотнить оборону на внешнем контуре города. Однако прорыв российской армии к Славянской ТЭС может обрушить оборону города еще до начала полноценных боев за него. Константиновское направление: здесь ВСУ пытаются контратаковать из восточного «кармана» в районах Долгой Балки и Роскошного, но безуспешно. В Добропольском направлении идут бои в Шевченко и Белицком, инициатива по-прежнему на стороне армии России.
В Таврии на Днепропетровском направлениии российские подразделения ведут бои в районе Вольного и Благодатного. На востоке противник пытается контратаковать между Филией и Грушевским. На Гуляйпольском направлении бои не стихают бои в районе Терноватого. Выше по фронту ВС РФ продолжают наступление. Минобороны России объявило об освобождении населённого пункта Благодатное. Идут бои у Поддубного. В Запорожском направлениии продолжаются бои в районе Плавней. Российские части продвигаются восточнее к Новоандреевке, расширяют контроль территорий в районе Малых Щербаков.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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