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45 человек выдвинулись на выборы в Госдуму в округах Челябинской области

В парламент баллотируются члены восьми партий и три самовыдвиженца.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области завершен важный этап подготовки к выборам в Государственную думу — выдвижение кандидатов по одномандатным округам. Как сообщили в региональном избиркоме, свои кандидатуры для участия в борьбе за пять депутатских мандатов выдвинули 45 человек.

Кандидаты были представлены восемью политическими партиями, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Эти политические силы выставили своих представителей во всех пяти избирательных округах региона.

Кроме того, в порядке самовыдвижения заявки подали пять человек в трех округах. Наибольшее число претендентов зарегистрировано в округах № 189 и № 191 — по десять человек в каждом. В округах № 188 и № 190 борьбу поведут по восемь кандидатов, а в округе № 192 — девять.

Следующим шагом для них станет подача документов на регистрацию, которая продлится до 5 августа. Сами выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в Единый день голосования с 18 по 20 сентября.

Ранее кандидаты в депутаты Госдумы по партийным спискам опубликовали сведения о доходах и имуществе.

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