45 человек выдвинулись на выборы в Госдуму в округах Челябинской области

Кроме того, в порядке самовыдвижения заявки подали пять человек в трех округах. Наибольшее число претендентов зарегистрировано в округах № 189 и № 191 — по десять человек в каждом. В округах № 188 и № 190 борьбу поведут по восемь кандидатов, а в округе № 192 — девять.