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Оман выступил с заявлением о ситуации в Красном море

Министерство иностранных дел Омана выступило с призывом не допустить эскалации напряженности в Красном море. Поводом стали атаки йеменских хуситов на два нефтяных танкера, принадлежащих Саудовской Аравии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Султанат с большой обеспокоенностью наблюдает за последними событиями, связанными с ситуацией в Красном море. Оман подчеркивает необходимость избегать эскалации и любых угроз, способных усугубить ситуацию и поставить под угрозу свободу судоходства», — заявили в ведомстве.

В Омане отметили, что совместно с Саудовской Аравией, представителями йеменской стороны и спецпосланником ООН по Йемену продолжают дипломатическую работу. Цель этих усилий — возобновить политический процесс и запустить план действий, направленный на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. В качестве причины они назвали блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. 21 июля представители движения уточнили, что ограничения касаются не только судов, связанных с королевством, но и всего морского транспорта, который следует в саудовские порты или выходит из них.

Военно-морская миссия Евросоюза Aspides предупредила торговые суда, имеющие отношение к США, Израилю и Саудовской Аравии. Им посоветовали избегать маршрутов в Красном море и Аденском заливе у берегов Йемена.

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