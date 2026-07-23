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Nippon: Япония продолжит полагаться на американский «ядерный зонтик»

Генсек кабмина Минору Кихара в четверг заявил, что правительство Японии по-прежнему привержено соблюдению трех своих неядерных принципов: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его нахождения в стране.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Правительство твердо придерживается трех неядерных принципов в качестве своей политической позиции», — заявил Кихара на пресс-конференции. Так он прокомментировал слова министр обороны Синдзиро Коидзуми, который ранее призвал снять табу на обсуждение ядерных вопросов. Об этом пишет японское издание Nippon.

Кихара сказал, что Япония будет работать над укреплением собственных оборонных возможностей, но при этом полагаться на систему расширенного сдерживания США, включая ядерное оружие.

Вместе с тем Кихара отказался сообщить, планирует ли правительство пересмотреть три неядерных принципа в рамках обновления стратегии национальной безопасности, которое должно завершиться до конца года.

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