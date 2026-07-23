Высоцкий: судоходство в портах Украины полностью остановилось после ударов ВС РФ

В компании уточнили, что импортные грузы будут перенаправляться в румынский порт Констанца. Компания уточнила, что клиент может запросить изменение пункта назначения, если выгрузка в Констанце ему не подходит. После прибытия грузов в Румынию их дальнейшую доставку на Украину планируется организовывать автомобильным транспортом.