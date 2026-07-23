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Каллас призвала хуситов отказаться от морской блокады Эр-Рияда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от йеменских хуситов немедленно отказаться от угроз в адрес Саудовской Аравии и атак на гражданские суда. Заявление распространила пресс-служба Европейской службы внешних связей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Каллас подчеркнула, что недавние заявления хуситов о намерении ввести морскую блокаду Эр-Рияда напрямую угрожают стабильности во всем регионе. Атаку на нефтяной танкер в Красном море она охарактеризовала как «неприемлемую, незаконную» и настаивает на том, что проход судов должен оставаться свободным.

Верховный представитель ЕС добавила, что хуситы обязаны остановить любые действия, которые создают опасность для международного судоходства. Она призвала их неукоснительно соблюдать нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН. Каллас также напомнила, что военно-морская миссия Евросоюза ASPIDES продолжит выполнять задачи по защите свободы мореплавания в этом районе.

Напомним, что ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Такое решение стало ответным шагом на блокаду аэропорта Саны, которую ранее установила сама Саудовская Аравия.

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