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Viory: Виктор Орбан обвинил нового премьера Венгрии в политическом преследовании

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду обвинил нового премьера Петера Мадьяра в выстраивании в стране «жесткой диктатуры» и «политическом преследовании» его партии «Фидес».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Орбан заявил, что прокуратура провела в отношении «Фидес» «политически мотивированный рейд» и изъяла файлы и записи из центра обработки данных его партии. Об этом пишет портал Viory.

Такого не могло произойти нигде в западном мире и никогда не происходило в Венгрии за последние 16 лет… Очевидно, что это было сделано по политическому указанию… Такого рода вещи случаются только в условиях жестких диктатур.

Виктор Орбан
экс-премьер Венгрии

По словам Орбана, прокуратура изъяла весь реестр членов «Фидес», все записи об уплате членских взносов и всю корреспонденцию. Прокуратура заявила, что операция была частью уголовного расследования в отношении «Фидес». В ответ партия Орбана обвинила власти в использовании судебных исков для ослабления оппозиции.

Орбан пообещал, что «Фидес» будет противостоять созданию в Венгрии «авторитарной системы» и «неконституционным изменения», начавшимся после его поражения на выборах в апреле.

Эта новая политическая система не демократия, а произвол… Мы, как оппозиционная партия, выступаем не только против правительства, но и против новой авторитарной системы, созданной конституционной поправкой.

Виктор Орбан
экс-премьер Венгрии

Viory напоминает, что новый премьер-министр Мадьяр с момента вступления в должность в мае провел конституционные реформы, которые положили конец президентскому сроку Тамаша Шуйока и преобразовали ряд государственных институтов. В ответ «Фидес» приняла «Декларацию сопротивления», в которой назвала новый политический порядок Венгрии «нелегитимным» и пообещала не принимать участия в назначении чиновников на замену тех, кто был уволен в рамках реформ.

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