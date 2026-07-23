Viory: Виктор Орбан обвинил нового премьера Венгрии в политическом преследовании

Viory напоминает, что новый премьер-министр Мадьяр с момента вступления в должность в мае провел конституционные реформы, которые положили конец президентскому сроку Тамаша Шуйока и преобразовали ряд государственных институтов. В ответ «Фидес» приняла «Декларацию сопротивления», в которой назвала новый политический порядок Венгрии «нелегитимным» и пообещала не принимать участия в назначении чиновников на замену тех, кто был уволен в рамках реформ.