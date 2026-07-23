«Ах, вот, узбеков берут!» Лукашенко сказал о поднявшейся «буре» из-за темы трудовой миграции в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на «бурю» из-за узбекских трудовых мигрантов в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава республики отметил, что по поводу темы трудовой миграции поднялась «целая буря»:
— «Ах, вот, узбеков берут!» Я (говорю. — Ред.): «И не надо, мы никого брать не будем, но тогда нам надо упираться и работать».
По словам Александра Лукашенко, в ряде регионов Беларуси порой не хватает людей. Районы, которым нужны работники в тех или иных сферах, могут туда пригласить советующих работников из Узбекистана. Для этого руководителю предприятия и главе райисполкома нужно определить, сколько людей и по каким именно специальностям нужны.
— Если там не хватает людей, вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных регионов — Островец и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет, — обратил внимание президент.
Глава государства добавил, что некоторых работников нужно будет доучить, однако главным условием является желание работать:
— Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены.
По словам Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев попросил не только про трудоустройство, но и про поставки молока и мяса. В связи с указанным, была достигнута договоренность о приезд в страну работников из Узбекистана для решения названного вопроса.
Белорусский лидер уточнил: президент Узбекистана дает деньги на инвестиции — на строительство животноводческих комплексов, сенажных траншей — на то, что им нужно, на переработку. Также он дает работников из Узбекистана, которые в республике будут работать и зарабатывать.
Со своей стороны, Беларусь готова обеспечить работников из Узбекистана социальными гарантиями, в том числе доступом к здравоохранению, образованию, жильем.
— Приезжайте, устраивайтесь. Вот образование детишкам, если хотите, вот здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать — это другая ситуация, — заявил президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.
Тем временем Лукашенко объяснил, зачем работники из Узбекистана едут в Беларусь. Также президент дал совет иностранным работникам, которые едут в Беларусь получать «большущие деньги».
Кроме того, Администрация президента назвала хайпом тему с трудовыми мигрантами в Беларуси.