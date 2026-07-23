Эксперт подвел итоги встречи Рубио и Лаврова

В этом контексте важно отметить, что и Трамп, и Рубио находятся под жестким давлением со стороны глубинного государства и европейских партнеров, поясняет эксперт. Собеседник Новостей Mail отмечает, что демократы не оставляют попыток давления на администрацию президента США с тем, чтобы понимание между Вашингтоном и Москвой не было достигнуто.