Встреча Лаврова и Рубио оставила двойственное впечатление, однако сам факт переговоров важен — стороны обозначили свои позиции по ряду вопросов. Ключевой темой переговоров в Маниле стал украинский конфликт.
России важно, чтобы не было поставок вооружений киевскому режиму со стороны США. И мы эту позицию высказывали. Кроме того, нам важно, чтобы у Вашингтона складывалось верное понимание ситуации на земле — российские войска продвигаются стабильно, хоть и не быстро.
Собеседник Новостей Mail отметил: «Киев и европейские столицы зачастую “скармливают” американцам фейковые новости и пытаются таким образом формировать представление о преимуществе Украины на поле боя».
Ключевым моментом встречи Георгий Асатрян назвал заявление Рубио о том, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, остались в прошлом. Госсекретарь США также сообщил, что договоренности в Анкоридже не вышли в практическую плоскость во многом из-за непримиримой позиции киевского режима.
В этом контексте важно отметить, что и Трамп, и Рубио находятся под жестким давлением со стороны глубинного государства и европейских партнеров, поясняет эксперт. Собеседник Новостей Mail отмечает, что демократы не оставляют попыток давления на администрацию президента США с тем, чтобы понимание между Вашингтоном и Москвой не было достигнуто.
Сейчас стороны не могут прийти к общему знаменателю. Решение конфликта дипломатическим путем пока не просматривается.
Сегодня позиция США приблизилась к видению мира, которое превалирует у европейцев и киевского режима, констатирует Асатрян.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили широкий круг вопросов на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. В частности, российский министр рассказал о реальной обстановке на поле боя, отдельно подчеркнув недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.