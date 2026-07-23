Песков: в Кремле надеются, что переговоры по Украине продолжатся в Москве

«Тут все очень просто — новые идеи, новые предложения означают, что от нас ждут уступок, потому что в реальности США за этот год заинтересовались Ираном, а не Украиной, им уже даже не до украинского урегулирования… Европейцы продолжают усиливать Украину, дают ей деньги на это. Украина почувствовала кураж, поэтому в реальности: новые идеи — это новые уступки с нашей стороны», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Константин Блохин.