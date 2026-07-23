Трамп подтвердил мирный характер ядерной сделки с Эр-Риядом

Трамп подчеркнул, что речь идет только о невоенном использовании ядерных материалов, и у США нет возражений против их применения в мирных целях. При этом он добавил: окончательное одобрение сделки с Эр-Риядом возможно только после того, как Саудовская Аравия присоединится к Авраамским соглашениям. Эти договоренности предполагают нормализацию отношений с Израилем.