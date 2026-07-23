Трамп подтвердил мирный характер ядерной сделки с Эр-Риядом

В своем посте в соцсети Truth Social он написал: «Ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией носит мирный характер, обогащения материалов не будет».
Трамп подчеркнул, что речь идет только о невоенном использовании ядерных материалов, и у США нет возражений против их применения в мирных целях. При этом он добавил: окончательное одобрение сделки с Эр-Риядом возможно только после того, как Саудовская Аравия присоединится к Авраамским соглашениям. Эти договоренности предполагают нормализацию отношений с Израилем.
Ранее 23 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ядерную программу Саудовской Аравии планируют развивать в тесной связке с Вашингтоном. «Когда страны решают, что хотят развивать мирную гражданскую ядерную программу, мы предпочитаем, чтобы они делали это с нами, а не с какой-либо другой страной. Это позволяет нам влиять на направление ее развития», — приводит слова Рубио телеканал CNN.
Марко Рубио добавил, что любое соглашение Белого дома с другими странами в сфере гражданской ядерной энергетики будет включать пункты, исключающие возможность его использования для создания оружия. По его словам, «участие в этом процессе американских технологий и американских компаний» служит одной из главных гарантий соблюдения этих условий.
Днем ранее президент Дональд Трамп дал добро на американо-саудовское соглашение по развитию ядерной энергетики в королевстве. Документ уже направлен в Конгресс США, где пройдет обязательную процедуру рассмотрения.