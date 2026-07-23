«Главное — желание работать»: Лукашенко о специалистах из Узбекистана

Он подчеркнул, что вокруг темы трудовой миграции поднялась «целая буря», однако позиция государства здесь предельно прагматична: если есть нехватка рабочих рук — приглашать специалистов, если нет — справляться своими силами, приводит слова главы государства БелТА.
«Ах, вот, узбеков берут! Я говорю: и не надо, мы никого брать не будем, но тогда нам надо упираться и работать», — сказал Лукашенко.
Президент также рассказал, что лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время переговоров попросил в первую очередь о поставках мяса и молока, а не просто о трудоустройстве своих граждан.
В итоге стороны выработали взаимовыгодную схему: Узбекистан инвестирует в строительство животноводческих комплексов и переработку в Беларуси, а узбекские специалисты приезжают сюда работать.
Лукашенко подчеркнул, что решение о привлечении мигрантов должно приниматься взвешенно, на местах: руководитель предприятия и председатель райисполкома совместно определяют, сколько и по каким специальностям требуется человек.
«Если там не хватает людей, вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных регионов — Островец и так далее. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет», — предупредил президент.
Условия для жизни и работы
Беларусь готова обеспечить приезжих работников полным социальным пакетом: жильем, доступом к образованию для детей, медицинским обслуживанием. Однако Лукашенко четко разделил два типа трудовой миграции: когда люди едут обустраиваться надолго и когда цель — исключительно заработок.
«Приезжайте, устраивайтесь. Вот образование детишкам, если хотите, вот здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. Но если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать — это другая ситуация», — сказал белорусский лидер.
Отдельно президент остановился на квалификации будущих работников: по его словам, не стоит ждать, что приедут «великие специалисты». Многих придется доучивать и обучать прямо на производстве. Но ключевое требование — желание трудиться. «Главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать», — обратился Лукашенко к руководителям местных органов власти.