Лукашенко произвел назначения в структуре КГБ

Также отмечается, что актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности КГБ. По информации агентства, президент сделал особый акцент на координирующей роли госсекретариата Совбеза страны и лично госсекретаря — она будет усилена.
«Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на КГБ», — цитирует главу государства БелТА.
Белорусский лидер также подчеркнул, что существуют детали и нюансы работы комитета, которые докладывают только президенту. Они касаются, в частности, внешней разведки, агентуры, резидентуры и других специфических вопросов, которые не должны «распространяться, растекаться и так далее».
В то же время, отметил Лукашенко, организационные, кадровые вопросы касаются и госсекретаря, и госсекретариата Совбеза.
«Так, как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. И докладывать президенту», — сказал глава государства.