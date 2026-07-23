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Лукашенко произвел назначения в структуре КГБ

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности, сообщает БелТА.

Источник: Sputnik.by

Также отмечается, что актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности КГБ. По информации агентства, президент сделал особый акцент на координирующей роли госсекретариата Совбеза страны и лично госсекретаря — она будет усилена.

«Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на КГБ», — цитирует главу государства БелТА.

Белорусский лидер также подчеркнул, что существуют детали и нюансы работы комитета, которые докладывают только президенту. Они касаются, в частности, внешней разведки, агентуры, резидентуры и других специфических вопросов, которые не должны «распространяться, растекаться и так далее».

В то же время, отметил Лукашенко, организационные, кадровые вопросы касаются и госсекретаря, и госсекретариата Совбеза.

«Так, как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. И докладывать президенту», — сказал глава государства.

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