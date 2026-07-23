Лукашенко произвел назначения в структуре КГБ

Белорусский лидер также подчеркнул, что существуют детали и нюансы работы комитета, которые докладывают только президенту. Они касаются, в частности, внешней разведки, агентуры, резидентуры и других специфических вопросов, которые не должны «распространяться, растекаться и так далее».