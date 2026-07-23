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Трамп пригрозил военным ответом на атаки хуситов в Красном море

Президент США Дональд Трамп пригрозил военным ответом, если йеменские хуситы возобновят атаки на корабли в Красном море. Соответствующее заявление он сделал в четверг в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если они сделают это снова, США будут считать ответственным за это Иран, так как хуситы — подчиненная Ирану сила; и сокрушительная военная кара постигнет Иран и, конечно, хуситов, которые меня очень разочаровали, поскольку до недавнего времени они поступали профессионально и разумно», — написал Трамп.

Американский лидер напомнил, что Вашингтон уже наносил удары по позициям хуситов из-за угроз коммерческому судоходству. После этого, по словам Дональда Трампа, группировка «вела себя очень ответственно», в том числе в период напряженности между США и Ираном. Однако теперь ситуация изменилась.

На этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Причинами были названы блокада портов в Йемене и атака на международный аэропорт в Сане. Во вторник они уточнили, что ограничения касаются не только судов, связанных с королевством, но и всего морского транспорта, который направляется в саудовские порты или выходит из них.

Позже хуситы заявили о проведении «качественной военной операции» против двух саудовских танкеров в Красном море — ENCELIA и LAYLA. По их утверждению, суда нарушили блокаду. Пожар на танкере ENCELIA позднее зафиксировали со спутников.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также призвала хуситов отказаться от блокады Саудовской Аравии и обеспечить свободный проход судам в Красном море.

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