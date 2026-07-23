Волгоградцы передали технику «Бессмертному Сталинграду»

Большую партию беспилотников, электромотоциклы и снегоболотоходы отправили в зону СВО из Волгоградской области. Снаряжение получили бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград».
Также в зону спецоперации доставили бензиновые генераторы и электростанции, портативные радиостанции и другие средства связи.
Вся техника закуплена в соответствии с поступающими заявками на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, сообщают в пресс-службе администрации региона.
Ранее стало известо, что бойцам СВО и матерям-героиням в Волгограде дадут участки земли.