Лукашенко сказал об усилении роли госсекретаря Совбеза Беларуси Вольфовича

— Так, как в основном у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения. Потому что ты сам военный. Это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше с МВД, но попроще. А КГБ — это вроде бы терра инкогнита. Я не касаюсь (речь о руководителе Госсекретариата Совета безопасности. — Ред.), они президенту подчинены напрямую, ну и пусть.