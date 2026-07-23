Лукашенко сказал об усилении роли госсекретаря Совбеза Беларуси Вольфовича

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об усилении роли государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание на усиление координирующей роли Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.
«Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления Госсекретариата и воздействия, влияния на КГБ», — отметил белорусский лидер.
Глава государства обратился к госсекретарю Совбеза Беларуси:
— Так, как в основном у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения. Потому что ты сам военный. Это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше с МВД, но попроще. А КГБ — это вроде бы терра инкогнита. Я не касаюсь (речь о руководителе Госсекретариата Совета безопасности. — Ред.), они президенту подчинены напрямую, ну и пусть.
По словам президента, в Госсекретариате нельзя упускать из поля зрения и Комитет государственной безопасности. В связи с этим госсекретарь Совбеза Александр Вольфович уточнил, что сейчас его первым заместителем в Госсекретариате является генерал КГБ.
Александр Лукашенко подчеркнул: в этом смысле в Госсекретариате нельзя упускать из поля зрения и Комитет госбезопасности. — Это хорошо, что он первый зам. Так он зам. А я говорю о Госсекретариате. хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и Госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы (это председатель КГБ знает), которые докладываются только президенту, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава республики пояснил, что это внешняя разведка, агентура, резидентура и так далее. О названном должен знать только президент, это не должно распространяться и растекаться.
Также, отметил Лукашенко, существуют и специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа.
— Но организационные, кадровые вопросы, где надо обсудить что-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и Госсекретариат. Так, как правительство министерствами занимается, так Госсекретариат должен заниматься всеми и силовыми подразделениями. И докладывать президенту, — заметил глава государства. — Я часто говорю госсекретарю: «Ты — помощник президента по этим вопросам». Но, несмотря на это, как госсекретаря твоя роль будет усилена с сегодняшнего дня.
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