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В Госдуме ответили на высказывания Драпатого о русской нации

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал нового главкома ВСУ Михаила Драпатого тщательнее выбирать слова в адрес России. В разговоре с NEWS.ru парламентарий заявил, что высказывания украинского военачальника о «не имеющей права на существование русской нации» отдают нацистской риторикой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Колесник считает, что Москва вряд ли станет вести с Драпатым конструктивный диалог, и теперь командующий должен осознавать, какую реакцию вызывают его враждебные заявления.

Собеседник NEWS.ru, подчеркнул, что ни один российский военачальник или боец никогда не утверждал, будто украинцы как нация не имеют права на существование. Это, по мнению депутата, говорит об уровне культуры и народа.

Колесник назвал слова Драпатого нацистскими. «Только такие люди говорят, что некоторые нации не имеют права на существование. Драпатый лишь подчеркнул свою нацистскую исключительность. С нацистами не договариваются, с ними по-другому поступают. Я думаю, что он догадывается, как. Болтун, и все», — отметил он.

Ранее Драпатый высказался о жителях Донбасса в резкой форме, назвав их «не желающим работать контингентом», который, по его мнению, необходимо перевоспитывать.

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