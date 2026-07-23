В Госдуме ответили на высказывания Драпатого о русской нации

Колесник назвал слова Драпатого нацистскими. «Только такие люди говорят, что некоторые нации не имеют права на существование. Драпатый лишь подчеркнул свою нацистскую исключительность. С нацистами не договариваются, с ними по-другому поступают. Я думаю, что он догадывается, как. Болтун, и все», — отметил он.