Сенатор США назвал шефа Пентагона неудачником и раскритиковал Трампа

«Вы, сэр, и есть неудачник. Не мужчины и женщины, которые находятся на передовой. Не мужчины и женщины, которые с честью выполняют свой долг. Но если нет стратегии победы, значит они подвергаются опасности, потому что руководители подвели их. И именно это сейчас происходит. У вас нет стратегии», — заявил Питерс.
Помимо этого, сенатор подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа за то, что цели Белого дома в конфликте с Тегераном постоянно корректируются. Питерс уточнил, что сначала Вашингтон заявлял о смене власти в Иране, потом речь пошла о ликвидации ядерной программы, а затем — о взятии под контроль Ормузского пролива.
Ранее Пит Хегсет и администрация Трампа запросили до 70 миллиардов долларов на экстренные военные нужды, чтобы покрыть расходы на войну с Ираном. Отмечается, что эти средства пойдут на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов — высокоточных бомб, гиперзвуковых ракет и систем для борьбы с беспилотниками.