Сенатор США назвал шефа Пентагона неудачником и раскритиковал Трампа

«Вы, сэр, и есть неудачник. Не мужчины и женщины, которые находятся на передовой. Не мужчины и женщины, которые с честью выполняют свой долг. Но если нет стратегии победы, значит они подвергаются опасности, потому что руководители подвели их. И именно это сейчас происходит. У вас нет стратегии», — заявил Питерс.