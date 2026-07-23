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Сенатор США назвал шефа Пентагона неудачником и раскритиковал Трампа

Сенатор США Гэри Питерс позволил себе резкую критику в адрес главы Пентагона Пита Хегсета. Он обвинил главу военного ведомства в отсутствии внятной стратегии, которая могла бы принести победу в конфликте с Ираном. Как передает CBS News, политик назвал министра обороны неудачником.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Вы, сэр, и есть неудачник. Не мужчины и женщины, которые находятся на передовой. Не мужчины и женщины, которые с честью выполняют свой долг. Но если нет стратегии победы, значит они подвергаются опасности, потому что руководители подвели их. И именно это сейчас происходит. У вас нет стратегии», — заявил Питерс.

Помимо этого, сенатор подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа за то, что цели Белого дома в конфликте с Тегераном постоянно корректируются. Питерс уточнил, что сначала Вашингтон заявлял о смене власти в Иране, потом речь пошла о ликвидации ядерной программы, а затем — о взятии под контроль Ормузского пролива.

Ранее Пит Хегсет и администрация Трампа запросили до 70 миллиардов долларов на экстренные военные нужды, чтобы покрыть расходы на войну с Ираном. Отмечается, что эти средства пойдут на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов — высокоточных бомб, гиперзвуковых ракет и систем для борьбы с беспилотниками.

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