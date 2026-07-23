СМИ: США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану в ближайшие дни

Израильский портал Times of Israel пишет, что США сообщили о готовящихся ударах по строящемуся подземному объекту под горой Кирка (иранский топоним — Пикакс) вблизи города Кум в центральном Иране. Гора Кирка находится менее чем в 2 километрах от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. В 2020 году Иран начал возводить там подземный объект, на котором, как предполагают западные источники, может обогащать уран. За последнюю неделю президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что удар по этому району будет нанесен «довольно скоро».