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СМИ: США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану в ближайшие дни

США проинформировали Израиль о планах активизировать военную операцию против Ирана в ближайшие дни, включая использование тяжелых бомбардировщиков.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильский портал Times of Israel пишет, что США сообщили о готовящихся ударах по строящемуся подземному объекту под горой Кирка (иранский топоним — Пикакс) вблизи города Кум в центральном Иране. Гора Кирка находится менее чем в 2 километрах от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. В 2020 году Иран начал возводить там подземный объект, на котором, как предполагают западные источники, может обогащать уран. За последнюю неделю президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что удар по этому району будет нанесен «довольно скоро».

США предупредили Израиль заранее, чтобы он мог подготовиться к возможному ответу Ирана, включая ракетные удары по израильской территории, после любой эскалации боевых действий США.

По данным издания, Израиль повысил свою военную готовность до самого высокого уровня.

Американский портал Axios утверждает, что во вторник США использовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Иране. Это стало первой миссией B-1 с момента возобновления боевых действий 12 дней назад. Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, взлетели с базы в Великобритании.

Развертывание тяжелых бомбардировщиков сигнализирует о серьезной эскалации американской военной кампании, подчеркивает Axios.

Однако Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении не упомянуло об участии B-1 в последних ударах по Ирану.

В среду израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что Британия временно отозвала сотрудников своего посольства из Ирана. «Существует риск новых ударов и непредвиденной эскалации в регионе», — говорится на сайте британского правительства. Посольство продолжит работать удаленно. Но Британия предупредила своих граждан, что консульская помощь будет сильно ограничена и возможны дальнейшие сбои в поездках.

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