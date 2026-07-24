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Эксперт раскрыла, зачем Нетаньяху добивается встречи с Трампом

Израиль поддерживает с США интенсивный диалог по иранскому вопросу, однако на данном этапе, судя по всему, доминирующими являются американские интересы. Об этом Новостям Mail рассказала научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отмечает, что американо-иранское противостояние на сегодняшний день во многом доминирует над ирано-израильским. По мнению Самарской, инициатива тоже находится на стороне США.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько недель пытается организовать встречу с Дональдом Трампом. По мнению собеседника телеканала, Нетаньяху рассматривает возможность встречи с американским лидером во время своего визита в США на следующей неделе.

По мнению Людмилы Самарской, при личной встрече израильский премьер может обсудить с Трампом наиболее чувствительные политические вопросы.

Принципиальные вопросы национальной безопасности, как правило, обсуждаются во время личных встреч. К тому же персональный диалог является инструментом для обсуждения и согласования политики по чувствительным вопросам. Он также может использоваться для внутриполитических целей — для демонстрации общности позиций и интересов сторон.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

По информации CNN, на днях Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрели три основных сценария вовлечения Израиля в противостояние с Ираном — от участия в конфликте по запросу США, военной операции в ответ на провокации Ирана до превентивного удара со стороны Тель-Авива при возникновения угрозы национальной безопасности.

По мнению Самарской, все три сценария развития событий возможны, однако нынешний уровень вовлеченности в иранский конфликт Израиль вполне устраивает.

Израиль будет готов подключиться к боевым действиям в условиях, описанных выше, однако инициативное вступление Израиля в войну сейчас маловероятно.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет наносить удар первым и будет ждать действий Израиля. По его словам, Иран наслаждается растущим внутренним кризисом в Израиле и уже разрушает американские системы обороны в регионе. Об этом министр иностранных дел Ирана написал в соцсети X после публикации CNN о трех сценариях Израиля по участию в конфликте на Ближнем Востоке.

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