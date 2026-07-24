Эксперт раскрыла, зачем Нетаньяху добивается встречи с Трампом

Эксперт отмечает, что американо-иранское противостояние на сегодняшний день во многом доминирует над ирано-израильским. По мнению Самарской, инициатива тоже находится на стороне США.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько недель пытается организовать встречу с Дональдом Трампом. По мнению собеседника телеканала, Нетаньяху рассматривает возможность встречи с американским лидером во время своего визита в США на следующей неделе.
По мнению Людмилы Самарской, при личной встрече израильский премьер может обсудить с Трампом наиболее чувствительные политические вопросы.
Принципиальные вопросы национальной безопасности, как правило, обсуждаются во время личных встреч. К тому же персональный диалог является инструментом для обсуждения и согласования политики по чувствительным вопросам. Он также может использоваться для внутриполитических целей — для демонстрации общности позиций и интересов сторон.
По информации CNN, на днях Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрели три основных сценария вовлечения Израиля в противостояние с Ираном — от участия в конфликте по запросу США, военной операции в ответ на провокации Ирана до превентивного удара со стороны Тель-Авива при возникновения угрозы национальной безопасности.
По мнению Самарской, все три сценария развития событий возможны, однако нынешний уровень вовлеченности в иранский конфликт Израиль вполне устраивает.
Израиль будет готов подключиться к боевым действиям в условиях, описанных выше, однако инициативное вступление Израиля в войну сейчас маловероятно.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет наносить удар первым и будет ждать действий Израиля. По его словам, Иран наслаждается растущим внутренним кризисом в Израиле и уже разрушает американские системы обороны в регионе. Об этом министр иностранных дел Ирана написал в соцсети X после публикации CNN о трех сценариях Израиля по участию в конфликте на Ближнем Востоке.