Эксперт раскрыла, зачем Нетаньяху добивается встречи с Трампом

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет наносить удар первым и будет ждать действий Израиля. По его словам, Иран наслаждается растущим внутренним кризисом в Израиле и уже разрушает американские системы обороны в регионе. Об этом министр иностранных дел Ирана написал в соцсети X после публикации CNN о трех сценариях Израиля по участию в конфликте на Ближнем Востоке.